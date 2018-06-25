00:00 25.06.2018 | Общество | Новости
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Руководство Израиля жестче решило бороться с наркоманией в армии

Израильских военных хотят мотивировать отказываться от употребления тяжелых наркотиков. Об этом говорится в официальном уведомлении Национального управления по борьбе с наркоманией Израиля.

Руководство Израиля жестче решило бороться с наркоманией в армии

Сообщается, что солдаты и офицеры, которые ведут службу на границе государства регулярно, как минимум раз-два в день, употребляют наркотические вещества. Статистика подтверждает факт того, что в 2017 году число израильских солдат, употребляющих наркотики, выросло на 11 процентов по сравнению с 2009 годом.

За последние время число израильских солдат, потребляющих наркотики, выросло на 40 процентов, а среди командного состава 30 процентов. Годом ранее Тель-Аваи решил либерализировать законодательство в сфере употребления наркотиков на службе. Это должно было сэкономить финансы при проведении расследования и дать второй шанс израильским военным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина продолжает занимать первые места в списках стран с угрожающим уровнем вируса ВИЧ. За четыре месяца 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 5 764 новых случая ВИЧ-инфекции. Об этом передает пресс-служба ведомства.


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