На Хмельниччине на взятке попался руководитель патрульной полиции

Правоохранитель попался на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, временно исполняющих обязанности начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в области организовал систему получения взятки.

На протяжении апреля-июня 2018 года правоохранитель наладил схему по которой получал до пяти тысяч гривен за беспрепятственную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Кроме того, он организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения указанного вида транспорта.

Полиция открыла по данному факту уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан и сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в среду, 14 июня, разоблачили начальника Управления имуществом города Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета. Чиновница требовала и получила 800 долларов взятки.