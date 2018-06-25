Мужчина расстрелял семью в Харькове из-за долга в сто тысяч долларов - полиция

Злоумышленник задолжал погибшему сто тысяч долларов. Об этом в понедельник, 25 июня, рассказал глава полиции Харьковской области Олег Бэх.

По его словам, к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что на соседнем балконе увидела тело человека. Полиция прибыла на место и обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую дочь.

Ребенка скорая помощь увезла в больницу и врачи оказали ей необходимую помощь. С ней работают следователи и психологи.

Полиция ввела план перехвата "Сирена" и в результате, возле станции метро "Киевская", убийца был задержан. В багажнике его машины обнаружено гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны, 200 тысяч долларов и 50 тысяч гривен, - пояснили в полиции.

При этом сам задержанный пояснил, что деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть разрешения. Мужчина почти не сопротивлялся, и по данным Бэха, находился в сложном психологическом состоянии.

Он также рассказал, что задолжал погибшему сто тысяч долларов и не хотел их отдавать. При этом мужчины были знакомы еще с детства и они периодически общались. По словам задержанного, он не хотел ни ранить, ни убивать ребенка, она просто попала под обстрел.

Полиция открыла уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины - Умышленное убийство и Покушение на убийство. Задержанному объявлено о подозрении, 26 июня суд будет избирать ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчина расстрелял семью, в результате происшествия муж и жена скончались на месте, 13-летний ребенок госпитализирован.