Королева предложила Меган Маркл ответственную миссию

Королева Елизавета II поручила герцогине Сассекской ответственную миссию - стать одной из глав "Программы молодых лидеров королевы" при Букингемском дворце. Об этом пишет издание Express.
Отметим, что эта программа была основана самой королевой еще пять лет назад. Она направлена на привлечение молодых людей, которые ведут активную пропаганду развития психического здоровья, выступая также против насилия в отношении женщин и других жизненно важных актов героизма.
Так, теперь Меган будет принимать участие в проекте вместо самой королевы.
По словам герцогини, она часто проводила встречи с разными молодыми людьми, и за последние четыре года и их страсть и понимание всегда настраивают оптимистично относительно будущего. Молодые лидеры королевы имеют невероятное влияние в своих странах, так как они приняли совсем другое мышление.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", герцог и герцогиня Сассекские посетили легендарные королевские скачки Royal Ascot, которые ежегодно проходят на ипподроме графства Беркшир. Отмечается, что по такому случа Меган Маркл оделась очень сдержано, но по-своему красиво. Она надела платье-рубашку белого цвета от Givenchy с ассиметричным подолом.