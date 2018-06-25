15:32 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гриневич рассказала, как будет проходить вступительная кампания-2018

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что вступительная кампания в этом году запланирована на 2-25 июля, в частности, будет осуществляться через регистрацию в электронном кабинете. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Гриневич рассказала, как будет проходить вступительная кампания-2018

По словам министра, не будет проводится регистрация на электронные адреса российских провайдеров. Поэтому, если персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, пользователи не смогут воспользоваться для регистрации в защищенной системе данных.

Кроме этого, абитуриенту стоит быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ЗНО, поскольку допущение ошибки может заблокировать систему и регистрация в электронном кабинете прекратиться.

Гриневич также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

Вместе с тем глава Минобразования отметила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, а на обучение по контракту количество заявлений неограниченно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в этом году количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек. Отмечается, что на тестирование в этом году зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.


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