Гриневич рассказала, как будет проходить вступительная кампания-2018

По словам министра, не будет проводится регистрация на электронные адреса российских провайдеров. Поэтому, если персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, пользователи не смогут воспользоваться для регистрации в защищенной системе данных.

Кроме этого, абитуриенту стоит быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ЗНО, поскольку допущение ошибки может заблокировать систему и регистрация в электронном кабинете прекратиться.

Гриневич также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

Вместе с тем глава Минобразования отметила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, а на обучение по контракту количество заявлений неограниченно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в этом году количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек. Отмечается, что на тестирование в этом году зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.