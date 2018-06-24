В воскресенье по всей территории Украины дожди, местами сильные

Так, небольшие дожди, ночью, утром на Левобережье, днем на крайнем востоке умеренные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 метров на секунду Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 16-21 градус, на остальной территории - 22-27 теплых градусов.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На севере Украины небольшой дождь. Ночью и утром местами грозы, град. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 15-22 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, местами сильный, днем небольшой дождь. Ночью и утром грозы, местами град. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, в Полтавской и Днепропетровской областях - 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-26 градусов, в Винницкой области - 16-21 градус.

На востоке страны сегодня Украины ясно, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На юге Украины в воскресенье ночью дождь, утром местами грозы, град. Днем будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 градусов тепла, в Николаевской области 8-13 градусов. Днем воздух раскалится до 22-28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-20 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-27 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.