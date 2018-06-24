В воскресенье по всей территории Украины дожди, местами сильные

В воскресенье, 24 июня, погоду на территории Украины будут определять атмосферные фронты, прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны.
Так, небольшие дожди, ночью, утром на Левобережье, днем на крайнем востоке умеренные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 метров на секунду Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 метров на секунду.
Температура воздуха днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 16-21 градус, на остальной территории - 22-27 теплых градусов.
В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.
На севере Украины небольшой дождь. Ночью и утром местами грозы, град. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 15-22 градусов.
В центре Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, местами сильный, днем небольшой дождь. Ночью и утром грозы, местами град. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, в Полтавской и Днепропетровской областях - 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-26 градусов, в Винницкой области - 16-21 градус.
На востоке страны сегодня Украины ясно, ночью дождь, местами сильный, днем кратковременный дождь, грозы, местами град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.
На юге Украины в воскресенье ночью дождь, утром местами грозы, град. Днем будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 градусов тепла, в Николаевской области 8-13 градусов. Днем воздух раскалится до 22-28 градусов.
В Крыму переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-20 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-27 градусов со знаком плюс.
Народный прогноз: 24 июня отмечается день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы. В прежние времена в этот день нельзя было рвать траву, поскольку люди верили, что по ней катается всякая нечистая сила. Солнечную погоду 24 июня предсказывал туман, который утром стелется по воде, и мокрица, которая остается раскрытой весь день. Наши предки заметили, если во время восхода солнца стоит духота, то хорошей погоды не ждать. Дождь предвещала чистая вода в водоемах и сильный запах травы и жимолости утром.