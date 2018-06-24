В Украине в воскресенье синоптики обещают сильные ливни и град

По данным пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на информацию Гидрометцентра, сегодня утром на Левобережье, а днем на востоке страны пройдут грозы, местами очень сильные ливни, град. Во время стихии порывы ветра и шквалы могут достигать 17-22 метров на секунду.

При этом спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации. Сегодня, по данным ГосЧС, в реке Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с паводком, ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 метров над вчерашними.

Кроме того, сообщается, что утром на реке Прут - Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста. Максимальный расход - 80 - 190 м3/сек вчера, 23 июня, в восемь час вечера уровень воды на гидропосте Черновцы составлял 58 сантиметров над нулем поста, - отметили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 24 июня, погоду на территории Украины будут определять атмосферные фронты, прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны. Так, небольшие дожди, ночью, утром на Левобережье, днем на крайнем востоке умеренные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 метров на секунду Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 метров на секунду. Температура воздуха днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит 16-21 градус, на остальной территории - 22-27 теплых градусов.