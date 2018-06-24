В субботу боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, пять украинских военных ранены

При этом десять раз враг применял артиллерию и минометы. В результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области.

Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

В темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного Минскими договоренностями.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта, - отмечают в пресс-центре.

Напомним, участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.