10:59 24.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В субботу боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, пять украинских военных ранены

За прошедшие сутки субботу, 23 июня, российские наемные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил.

В субботу боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, пять украинских военных ранены

При этом десять раз враг применял артиллерию и минометы. В результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области.

Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

В темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного Минскими договоренностями.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта, - отмечают в пресс-центре.

Напомним, участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.


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