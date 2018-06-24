18:15 24.06.2018 | Общество | Новости
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В Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили водить машину

Женщины в Саудовской Аравии в воскресенье, 24 июня, впервые выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства.

В Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили водить машину

Накануне вступил в силу декрет, согласно которому женщинам в стране разрешено получать водительские права и управлять автомобилем. Как сообщают западные СМИ, сегодня на дорогах появились сотни женщин за рулем автомобилей, а этот день назвали "историческим".

Напомним, в 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд подписал указ, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.

Как сообщал УРА-Информ, в Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.


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