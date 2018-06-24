Стала известна марка сигарет, которую курит Ким Чен Ын - ФОТО

Ким Чен Ын известен как заядлый курильщик, однако немногие знают, какую сигаретную марку употребляет северокорейский чучхе. Об этом стало известно изданию Metro.
Так, Ким Чен Ын на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках.
Лидер КНДР не стеснялся закурить даже рядом с баллистической ракетой во время его заправки топливом. Привычка лидера доставать сигарету в непредусмотренных для этого местах ставала темой шуток и карикатур.
Специалисты издания подсчитали, что за пять лет правления Ким потратил почти 43 миллиона долларов на сигары, сигареты и различные приспособления для курения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай.