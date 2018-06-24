Стала известна марка сигарет, которую курит Ким Чен Ын - ФОТО

Так, Ким Чен Ын на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках.

Лидер КНДР не стеснялся закурить даже рядом с баллистической ракетой во время его заправки топливом. Привычка лидера доставать сигарету в непредусмотренных для этого местах ставала темой шуток и карикатур.

Специалисты издания подсчитали, что за пять лет правления Ким потратил почти 43 миллиона долларов на сигары, сигареты и различные приспособления для курения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай.