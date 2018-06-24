05:00 24.06.2018 | Общество | Новости
100197408:roman

Стала известна марка сигарет, которую курит Ким Чен Ын - ФОТО

Ким Чен Ын известен как заядлый курильщик, однако немногие знают, какую сигаретную марку употребляет северокорейский чучхе. Об этом стало известно изданию Metro.

Стала известна марка сигарет, которую курит Ким Чен Ын - ФОТО

Так, Ким Чен Ын на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках. 

Лидер КНДР не стеснялся закурить даже рядом с баллистической ракетой во время его заправки топливом. Привычка лидера доставать сигарету в непредусмотренных для этого местах ставала темой шуток и карикатур.

Специалисты издания подсчитали, что за пять лет правления Ким потратил почти 43 миллиона долларов на сигары, сигареты и различные приспособления для курения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай


Поделиться
Читайте также:
 
На Сумщине двое местных пытались украсть пчелиные улья Омелян хочет превратить Украину в "авиационную столицу" Европы На Киевщине правоохранители ликвидировали очередную нарколабораторию - ФОТО Во Вьетнаме местного жителя приговорили к тюремному сроку за торговлю контрафактным вином
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив