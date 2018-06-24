23:20 24.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко отреагировал на тюремный мессендж Владимира Балуха

Президент Украины Петр Порошенко ответил на письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха. Об этом он лично написал на своей странице в Facebook.

Порошенко отреагировал на тюремный мессендж Владимира Балуха

Украинский президент в своем обращении пообещал приложить как можно больше усилий на международном уровне, чтобы приблизить дату освобождения Владимира и всех других политзаключенных. 

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания… Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество" , - написал Порошенко

Напомним, что сегодня утром, 24 июня украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания. 


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