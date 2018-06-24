01:00 24.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Омелян хочет превратить Украину в "авиационную столицу" Европы

Министерство инфраструктуры Украины разработало "дорожную карту" строительства и модернизации 50 аэропортов. Об этом сообщил Владимир Омелян в рамках торжественного объявления о старте работы  Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine.

Омелян хочет превратить Украину в

Согласно транспортной стратегии до 2030 года Министерство инфраструктуры государственная поддержка таких предприятий будет осуществляться только на 50 процентов. Остальные авиапорты планируется выгодно продать в частные руки. Планируется строительство 5 аэропортов, которые будут выполнять роль международных авиаперевозчиков, остальные предприятия будут обслуживать нужды на национальном уровне.

"Это будут 5 международных авиахабов, 20 аэропортов, обеспечивающие международные сообщения и 20, которые будут обеспечивать регионы", - отметил глава МИУ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии. Так, в ведомстве предложили правительству с 2019 года ежегодно выделять по 10 млрд грн на строительство новых полос. 


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