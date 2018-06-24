Омелян хочет превратить Украину в "авиационную столицу" Европы

Согласно транспортной стратегии до 2030 года Министерство инфраструктуры государственная поддержка таких предприятий будет осуществляться только на 50 процентов. Остальные авиапорты планируется выгодно продать в частные руки. Планируется строительство 5 аэропортов, которые будут выполнять роль международных авиаперевозчиков, остальные предприятия будут обслуживать нужды на национальном уровне.

"Это будут 5 международных авиахабов, 20 аэропортов, обеспечивающие международные сообщения и 20, которые будут обеспечивать регионы", - отметил глава МИУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии. Так, в ведомстве предложили правительству с 2019 года ежегодно выделять по 10 млрд грн на строительство новых полос.