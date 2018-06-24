Омелян хочет превратить Украину в "авиационную столицу" Европы

Министерство инфраструктуры Украины разработало "дорожную карту" строительства и модернизации 50 аэропортов. Об этом сообщил Владимир Омелян в рамках торжественного объявления о старте работы Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine.
Согласно транспортной стратегии до 2030 года Министерство инфраструктуры государственная поддержка таких предприятий будет осуществляться только на 50 процентов. Остальные авиапорты планируется выгодно продать в частные руки. Планируется строительство 5 аэропортов, которые будут выполнять роль международных авиаперевозчиков, остальные предприятия будут обслуживать нужды на национальном уровне.
"Это будут 5 международных авиахабов, 20 аэропортов, обеспечивающие международные сообщения и 20, которые будут обеспечивать регионы", - отметил глава МИУ.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил бизнес-модель украинских аэропортов с использованием концессии. Так, в ведомстве предложили правительству с 2019 года ежегодно выделять по 10 млрд грн на строительство новых полос.