Европа все еще не способна справиться с мигрантским кризисом

Таким образом, полностью реализовать политики квотного расселения мигрантов европейским странам не просто не удалось. Более того, все бремя мигрантов "легло на плечи" итальянского и греческого правительств. Статистика по приблизительному количеству беженцев в Европе показывает следующие цифры: в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. - в 2017 и 50,3 тыс. - в первом полугодии 2018 года.

Решение этой проблемы в Брюсселе видят следующее. Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах

Напомним, что свою позицию по поводу разрешения мигрансткого кризиса высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что будет лично инициировать внедрение экономические санкции против тех стран-членов ЕС, которые отказываются принимать беженцев из Сирии и Африки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Болгария намерена озвучить свое предложение на саммите по вопросам миграции в Брюсселе.