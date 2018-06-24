02:00 24.06.2018 | Политика | Новости
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Джастин Трюдо совершил ошибку в заполнении собственной декларации

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо нарушил закон о конфликте интересов, незадекларировав свои солнцезащитные очки. Об этом передает CBC.

Джастин Трюдо совершил ошибку в заполнении собственной декларации

Сообщается, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает 200 долларов. Теперь специальный надзорный орган по этике Канады попросил секретарей Трюдо внимательней просмотреть форму декларации и еще раз устранить все ошибки для дальнейшего исключения подобных инцидентов. 

Речь идет о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Сам канадский глава уже извинился перед гражданами и пообещал, что оплатит административный штраф в ближайшее время.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответит на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны. 


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