Джастин Трюдо совершил ошибку в заполнении собственной декларации

Сообщается, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает 200 долларов. Теперь специальный надзорный орган по этике Канады попросил секретарей Трюдо внимательней просмотреть форму декларации и еще раз устранить все ошибки для дальнейшего исключения подобных инцидентов.

Речь идет о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Сам канадский глава уже извинился перед гражданами и пообещал, что оплатит административный штраф в ближайшее время.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответит на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны.