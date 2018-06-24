18:32 24.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Балух переведен в изолятор, за время голодовки он потерял 30 килограмм веса, - Денисова

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания.

Балух переведен в изолятор, за время голодовки он потерял 30 килограмм веса, - Денисова

Ему грозят поместить его в штрафной изолятор. Об этом в воскресенье, 24 июня, смообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в изоляторе Балух подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя заведения. Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор, - написала Денисова на своей страничке в социальной сети.

Она также указала, что за время голодовки Балух потерял 30 килограммов веса, что является огромной угрозой его жизни.

Омбудсмен призвала всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить ей доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Станиславу Клыху.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Как написал на своей страничке в Facebook в воскресенье, 24 июня, заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, в письме , в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитського плен, борется вся Украина.


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