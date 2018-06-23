В Украине введена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными

Таким образом, закон будет наказывать за издевательства над животными, совершенных с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказывать арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Издевательства, совершенные с особой жестокостью, или если они привели к увечью или гибели животного, или совершенные группой лиц, наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

К этому издевательства над животными наказывали штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.