В Украине с каждым днем увеличивается количество аварийных мостов

По словам советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в Украине существует около 17 тыс мостов, половина из которых находится в крайне тяжелом аварийном состоянии. Чиновник утверждает, что 4,5 тысячи украинских мостов требуют срочного закрытия и ремонта. Стоит также обратить внимание и на мосты в украинской столице, где 80 процентов мостовых переездов не знали ремонта еще со времен Кравчука.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что "Укравтодор" проверил 487 дорожных объектов, на 28 процентов из них выявлены недостатки. Гройсман пообещал, что все подрядчики, выполнявшие работы, обязательно будут исправлять ошибки за свой счет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в населенном пункте Троицкое Луганской области состоялось открытие восстановленного моста через реку Луганка. На открытии моста командующий ОС Сергей Наев пообщался с местными жителями, которые нарушили проблемные вопросы, требующие решения, и отреагировал, отдав указания подчиненным по их решению.