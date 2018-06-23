13:38 23.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает занимать первые места в списках стран с угрожающим уровнем вируса ВИЧ

За четыре месяца 2018 года в Украине по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины было зарегистрировано 5 764 новых случая ВИЧ-инфекции. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украина продолжает занимать первые места в списках стран с угрожающим уровнем вируса ВИЧ

Так, один из основных индикаторов, по которым отслеживается развитие эпидемии это количество новых случаев ВИЧ-инфекции. За 2017 год этот показатель вырос на 6,6 процента в сравнении с 2016 годом. Такой ситуация была 10 лет назад.

Стоит отметить, что Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. В стране с ВИЧ-инфекцией живет около 240 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе - по состоянию на 1 мая 2018 года на учете в Украине состоит 143 766 ВИЧ-позитивных пациентов. 

Каждый год количество ВИЧ-позитивных людей в Украине росло, но с 2005 года прирост новых случаев ВИЧ (ускорение эпидемии) ежегодно уменьшается: в 2011 году по сравнению с 2010 годом - плюс 3,4 процентов. Большинство случаев заболеваемости фиксируется у молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия игнорирует ВИЧ несмотря на высокий уровень распространения инфекции.


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