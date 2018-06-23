Украина продолжает занимать первые места в списках стран с угрожающим уровнем вируса ВИЧ

Так, один из основных индикаторов, по которым отслеживается развитие эпидемии это количество новых случаев ВИЧ-инфекции. За 2017 год этот показатель вырос на 6,6 процента в сравнении с 2016 годом. Такой ситуация была 10 лет назад.

Стоит отметить, что Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. В стране с ВИЧ-инфекцией живет около 240 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе - по состоянию на 1 мая 2018 года на учете в Украине состоит 143 766 ВИЧ-позитивных пациентов.

Каждый год количество ВИЧ-позитивных людей в Украине росло, но с 2005 года прирост новых случаев ВИЧ (ускорение эпидемии) ежегодно уменьшается: в 2011 году по сравнению с 2010 годом - плюс 3,4 процентов. Большинство случаев заболеваемости фиксируется у молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия игнорирует ВИЧ несмотря на высокий уровень распространения инфекции.