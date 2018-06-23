В ходе проведенных двухнедельных исследований выяснилось, что границы умеренного потребления алкоголя заканчиваются 9 стандартными алкогольными напитками в неделю для женщин, и 14 - для мужчин.

Кроме того, умеренное употребление алкоголя означает ограничение скорости и динамики распития алкогольных напитков вообще. А вот безопасная дневная норма алкоголя включает в себя 150 мл вина, 350 мл пива и 45 мл крепких напитков. Все остальное, утверждают ученые, крайне негативно влияет на здоровье человека.

Любой алкоголь оказывает на организм токсическое действие. Это обусловлено тем, что один из продуктов распада этилового спирта - уксусный альдегид, который в большинстве случаев является прекрасным катализатором для многих болезней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые из Университета Пенсильвании просчитали коэффициент недовольства общества, который позволяет успешно реализовать революционный сценарий смены власти в стране.