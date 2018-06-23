16:51 23.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье обрушилась погодная аномалия - ФОТО

На некоторые участкаи горных плато Карпат обрушились снегопады. Об этом передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

На Закарпатье обрушилась погодная аномалия - ФОТО

Сообщается, что из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья, а также вблизи горы Близниця на горнолыжном курорте Драгобрат выпал небольшой слой снега. В этом районе располагается летний лагерь для детей. 

Сейчас на место лагеря выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем. Дети временно будут доставлены в низменные населенные пункты района, где температура воздуха составляет 20-22 градуса тепла. 

Напомним, что синоптики предупредили украинцев о резком понижении температуры на эти выходные 23-24 июня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Российской Федерации, в городе Ульяновск, который размещен в европейской части страны, погода удивила жителей. В первый день лета 2018 года там пошел снег


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