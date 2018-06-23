На колумбийско-эквадорской границе обнаружили растерзанные тела журналистов

Инцидент произошел в районе Матахе провинции Эсмеральдас в северо-восточной части страны на границе с Колумбией.

По словам министра иностранных дел Колумбии Марии Анхелы Ольгин, журналисты работали в регионе, который часто используется в качестве транспортировочного канала наркотических средств. Вероятно, журналистская группа попала в руки наркоторговцев, так как на телах погибших четко прослеживаются следы насильственной смерти от холодного и огнестрельного оружия.

В настоящее время представители эквадорских властей находятся в колумбийском городе Кали, чтобы транспортировать тела на родину и передать их близким погибших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в попытке нарушения территориального суверенитета его государства.