Климкин готовится посетить Львовскую область

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня, 23 июня, совершит рабочую поездку по Львовской области. Об этом передает пресс-служба главы украинского МИДа.
Сообщается, что в городе Трускавец он будет принимать участие в III Форуме местного развития по обсуждению перспектив развития Карпатского региона.
Климкин планирует обсудить создание устойчивой платформы продвижения идеи углубления сотрудничества в Карпатах в рамках существующих европейских инструментов, в частности, учитывая новую финансовую перспективу ЕС после 2020 года.
Также, отмечается на официальной страницы украинского МИД, министр будет презентовать документальный фильм о политических заключенных Кремля.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Закарпатской области состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. В частности, помимо них присутствовали министры образования двух стран.