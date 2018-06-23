Климкин готовится посетить Львовскую область

Сообщается, что в городе Трускавец он будет принимать участие в III Форуме местного развития по обсуждению перспектив развития Карпатского региона.

Климкин планирует обсудить создание устойчивой платформы продвижения идеи углубления сотрудничества в Карпатах в рамках существующих европейских инструментов, в частности, учитывая новую финансовую перспективу ЕС после 2020 года.

Также, отмечается на официальной страницы украинского МИД, министр будет презентовать документальный фильм о политических заключенных Кремля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Закарпатской области состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. В частности, помимо них присутствовали министры образования двух стран.