За просмотр популярных каналов на Youtube нужно будет платить

Главный директор из продукта Youtube Нил Мохан заявила, что такие действия являются инструментом диверсификации доходов.

Отмечается, что подписка также даст возможность пользователям получить доступ к расширенному списку эмодзи, эксклюзивного контента и атрибутики. Блогеры уже давно просили ввести данную функцию, поскольку для них реклама фактически оставалась единственным источником заработка на платформе.

Функция подписки уже доступна для некоторых каналов, посвященных видеоиграм, вскоре она будет доступна и другим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене. Запись уже появилась на видеохостинге Youtube.