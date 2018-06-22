В украинских городах сузят полосы движения - ФОТО

Об этом в пятницу, 22 июня, написал на своей странице в Facebook замминистра Лев Парцхаладзе.

Такие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новых Государственных строительных нормах (ГСН). Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2018 года.

Как показывает европейская практика, дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью.

Вместе с тем Парцхаладзе заяивл, что в новой ГСН по улицам и дорогам мы необходимо пересмотреть эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве.

По его словам, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Действующими сегодня строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается в 180 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тысяч человек и травмируются около 30 тысяч. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог.