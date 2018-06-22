В Украине сегодня чтут память жертв войны - ФОТО

Памятная дата была установлена с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время войны 1941 - 1945 годов.

Так, 22 июня 1941 года, несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа от 1939 года), нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря.

Стоит отметить, что за годы оккупации в Украине погибло 3,9 млн гражданских лиц. В Германию из Украины было вывезено около 2,4 млн человек. Десятки тысяч из них погибли. Украина не только среди советских республик, но и из всех стран мира понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко почтил память лиц, погибших на войне, а также выразил благодарность тем, кто сейчас борется за мир в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 2014 по 2018 год на востоке Украины в противостоянии в пророссийскими бандформированиями погибло более 10 тыс украинских бойцов. Назвать точное количество погибших довольно трудно, так как информация о без вести пропавших и пленных нельзя учитывать в статистике, люди могут быть еще живы.