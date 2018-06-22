В пятницу Украину накроют сильные дожди с грозами

Ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 метров на секунду.

В Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди. Сильны дожди также пройдут в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей.

Вместе с тем температура воздуха не изменится и будет от 28 до 30 градусов.

В Киеве сегодня день будет облачным. Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем и вечером будет идти дождь c грозой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов.

На западе Украины кратковременные дожди, во Львовской, Ивано-Франковской областях местами сильные дожди, в Закарпатской области сильные дожди, грозы, местами град. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 15-23 теплых градуса.

На севере страны в пятницу ночью без осадков, днем дождь, местами сильный, гроза, град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-31 градус, при этом в Житомирской области будет 18-23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, в Винницкой области ночью дождь, днем местами сильный, гроза, местами град. В Черкасской области днем дождь, местами сильный, гроза, местами град. В Кировоградской области днем кратковременный дождь, гроза, местами град. На остальной территории области без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 27-34 жарких градуса, а в Винницкой области до 24-29 градусов.

На востоке Украины сегодня будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-22 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

На юге Украины в пятницу сухо и жарко. Температура воздуха ночью составить 17-23 градуса со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 28-35 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составить 17-22 градуса со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что "На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу". По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.