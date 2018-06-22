В Латвии запретили обучение на русском языке в частных вузах

Принятый документ, в частности, предусматривает запрет обучения на русском языке в частных вузах и колледжах. Как сообщает Delfi, Министерство образования и науки страны предлагает разрешить вузам и колледжам, которые реализуют программы обучения на языке, что не соответствует требованиям закона, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации программ.

Вместе с тем после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен. Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

При этом в министерстве пояснили журналистам, что изменения, регулирующие применение языков в частных вузах, следуют за недавно утвержденным поправкам к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе.

Как отмечается, теперь закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах. Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить одним из языков ЕС.

При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев. Примерно треть студентов частных вузов Латвии учились в прошлом году на русском языке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 июня 2018 года суд Молдовы отменил закон о статусе русского языка как языка межнационального значения.