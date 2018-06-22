В Аргентине произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,6 баллов в шкале Рихтера. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как сообщает местные СМИ, эпицентр землетрясения находился в 45 километрах от границы с Чили в 163 километрах западнее города Сальта. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австралии впервые за десять0 лет произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Подземные толчки ощущались во многих популярных туристических городах, простирающихся более чем на тысячу километров вдоль юго-западного побережья страны.