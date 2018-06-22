Синоптики предупреждают о сильных ливнях в пятницу

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию украинского Гидрометцентра, сегодня в Киеве, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем ожидаются грозы.

Во время грозы шквалы ветра могут достигать 17-22 метров на секунду. При этом в отдельных районах пройдут сильные ливни.

Кроме того, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях сильные ливни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики прогнозируют сегодня резкое изменение погодных условий. Ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 метров на секунду. В Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди. Сильны дожди также пройдут в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей. Вместе с тем температура воздуха не изменится и будет от 28 до 30 градусов.