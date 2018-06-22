09:20 22.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197299:nastya

Сенцов продолжит голодовку несмотря на просьбы ЕСПЧ

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в российской тюрьме, отклонил предложение Европейского суда по правам человека о прекращении голодовки. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Сенцов продолжит голодовку несмотря на просьбы ЕСПЧ

По словам адвоката политзаключенного, Сенцов опроверг просьбу ЕСПЧ, который призвал подзащитного прекратить голодовку и передал им "большой привет". Тем самым, напомнив суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.

Стоит добавить, что Сенцов голодает уже 39-й день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство юстиции Украины подготовило и подало заявление в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав гражданина Украины Олега Сенцова. Украина просит повлиять на власти Российской Федерации.


Поделиться
 
Синоптики предупреждают о сильных ливнях в пятницу Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти Гройсман анонсировал встречу с замгоссекретарем США Дебош и взрыв: в Киеве коктейлями Молотова забросали Ощадбанк – ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив