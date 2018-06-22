Сенцов продолжит голодовку несмотря на просьбы ЕСПЧ

По словам адвоката политзаключенного, Сенцов опроверг просьбу ЕСПЧ, который призвал подзащитного прекратить голодовку и передал им "большой привет". Тем самым, напомнив суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.

Стоит добавить, что Сенцов голодает уже 39-й день.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство юстиции Украины подготовило и подало заявление в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав гражданина Украины Олега Сенцова. Украина просит повлиять на власти Российской Федерации.