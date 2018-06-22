Приватизация "Криворожстали" - эталон по цене и по организации, - Игорь Мазепа, глава Concorde Capital

Приватизация "Криворожстали" является неким эталоном. Это самый понятный, прозрачный и самый дорогой конкурс за всю историю Украины, - отметил Мазепа.

Из недавнего - была приватизация миноритарных пакетов в "ДТЭК Днепрооблэнерго" и в "ДТЭК Захидэнерго", в которых, в том числе, и Concorde Capital участвовал. Хотя мы в тех конкурсах и не выиграли, могу подтвердить, что сами процессы были честными, открытыми и прозрачными. Победил тот, кто дал большую цену, - подчеркнул Мазепа.

Напомним, 24 октября 2005 года Фонд государственного имущества Украины признал победителем конкурса по продаже 93,02% акций открытого акционерного общества "Криворожский горно-металлургический комбинат "Криворожсталь" крупнейшего в мире производителя стали металлургический холдинг Mittal Steel Germany GmbH, который предложил за пакет акций 24 млрд 200 млн гривен.