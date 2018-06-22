Политзаключенному Кольченко разрешили увидеться с матерью

Незаконно осужденному Россией украинскому политзаключенному Александру Кольченко, которого содержат в российской колонии в Челябинской области, разрешили длительное свидание с матерью.
Об этом сообщает российский правозащитник Николай Щур в Facebook.
Отмечается, что встреча запланирована на 28-30 июля.
Адвокат также рассказал, что сейчас Кольченко начали передавать много писем, в том числе на украинском и других языках - раньше такого не делали.
Кроме того, стало известно, что после прекращения голодовки он немного набрал вес и сейчас весит 62 кг. В колонии снимают на камеру каждое кормление Кольченко после того, как он вышел из голодовки по состоянию здоровья.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Сейм Польши высунул требования российским властям освободить украинских политзаключенных. Согласно его словам, документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.