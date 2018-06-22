На украинских таможнях начнут работать совместные группы силовиков и ГФС

По словам министра, соответствующие меры необходимы, чтобы представители бизнес ассоциаций и со стороны с бизнеса ясно понимали ситуацию, которая связана с новым порядком контроля на украинской таможне.

Отметим, что новый комплекс мер, который будет применяться силовиками и ГФС на украинской границе, подробно расписан в постановлении Кабинета министров.

Кроме того, есть постановление КМУ и поручение премьера, где детально прописываются новые правила, согласно которым и ГФС и силовики предпримут ряд комплексных решений и новых мер.

Известно, что новые правила будут соответствовать действующему законодательству.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей. На Закарпатье сотрудники пограничной службы из Мукачевского отряда во время патрулирования предотвратили перемещение через украинскую границу большого количества табачных изделий, осуществляемую неизвестными лицами.