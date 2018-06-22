Кто может стать министром обороны Украины?

Документ называет интеграцию Украины в европейское пространство, членство в ЕС и НАТО в числе фундаментальных национальных интересов Киева. Кроме того, закон устанавливает демократический гражданский контроль за секторами безопасности и обороны страны. Осуществлять его предполагается через общественные объединения.

На посты министра обороны Украины и его заместителей разрешено назначать лишь гражданских лиц. Данное положение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как прописано в документе, объем расходов на финансирование секторов безопасности и обороны должен составлять не менее пяти процентов ВВП страны, причем из них исключительно на оборонные нужды - не менее трех.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории проведения операции Объединенных сил на востоке Украины начнут курсировать специальные мобильные группы полисменов. По словам председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, мобильные посты смогут освободить многих военных от постоянного патрулировании вдоль линии разграничения.