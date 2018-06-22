02:00 22.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Когда в этом году отмечают День молодежи?

В независимой Украине молодежь поздравляют в конце июня уже 23 года подряд, однако праздник существовал и ранее. Редакция «УРА-Информ» подготовила детальную информацию о праздновании.

Когда в этом году отмечают День молодежи?

В последнее воскресенье июня отмечался День советской молодежи еще с 1958 года. К примеру, вместе с Украиной День молодежи 24 июня отметят и в Беларуси.

Помимо национального праздника молодых людей, существуют и международные. По инициативе ООН и по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи в 1998 году был установлен Международный день молодежи на 12 августа.

Всемирный день молодежи - самый первый праздник в честь юношей и девушек. Он отмечается ежегодно 10 ноября по инициативе Всемирной организации демократической молодежи, начиная с 1946 года.

Примечательно, что в Украине к "молодежи" относят граждан от 18 до 35 лет, а по классификации ООН в эту категорию попадают лица до 24 лет. Однако данный факт не мешает отмечать праздник и юным представителям общества и тем, кто чувствует себя молодым душой. К Дню молодежи в Украине ежегодно организовываются спортивные и развлекательные мероприятия, конкурсы и музыкальные фестивали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в самом центре столицы на Майдане независимости длится 12-часовое непрерывное исполнение 72 вариаций гимна Украины для поддержки заключенных в России украинцев.


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