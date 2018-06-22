Эксклюзив: Документалистика в Украине не поднимется без инвесторов, — А.Гураль

По его словам, в определенные исторические периоды, моменты социальных и военных потрясений и катаклизмов, к документальному фильму проявляется особый интерес. Но интерес должны проявлять не только зрители, а и инвесторы, и государство, и медиа собственники. И, если сегодня государство через Госкино, и финансирует выбранные документальные фильмы на 100%, то с коммерческой поддержкой дела обстоят намного хуже. Собственники телеканалов и инвесторы не хотят тратиться на документальное производство, потому что оно не принесет им большую прибыль.

"Во времена перестройки была создана телекомпания "ВИД" на ОРТ. Там был очень хороший механизм производства телепрограмм. Когда соседствовали супер выгодные коммерческие проекты, например "Поле чудес" и интеллектуальные, рассчитанные на очень маленькую аудиторию, проекты – "Серебряный шар" с Виталием Вульфом, "До и после полуночи" с Молчановым. Последние проекты были крайне убыточны, но за счет сверхприбыли, которую приносило "Поле чудес", денежные средства распределялись и позволяли делать интеллектуальный продукт. Почему бы и современным телеканалам не принять на вооружение такое распределение финансовых потоков?", — задался вопросом А.Гураль.