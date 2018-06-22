Чем полезна и чем опасна бактерицидная лампа

Бактерицидные лампы различаются длиной волны, конструкцией, мощностью, назначением, характеристиками. Специалисты доказали – для человека не представляют угрозы кварцевые облучатели закрытого типа, не выделяющие озон. Но во всем важна мера, так как высокие дозы ультрафиолета могут повлечь негативные последствия, ведь всем известно, как вредно долго находиться на солнце. Но сразу стоит оговориться, что количество солнечного ультрафиолета и излучаемого лампами – несравнимо. Используя кварцевые облучатели для лечения нужно придерживаться времени, указанного в инструкции, а лампы для дезинфекции, выделяющие озон требуют отсутствия в помещении людей.

Принцип работы, конструкция и типы ламп

При нагревании лампы происходит излучение ультрафиолета, который эффективно уничтожает микробы, вредоносные бактерии. В больницах и роддомах раньше использовались модели открытого типа, при включении которых надо было покинуть палаты. Сейчас более распространены безопасные безозоновые лампы, которые рекомендуется использовать для дома.

Выделяют 2 основных типа ламп:

1. Бактерицидные – используют для санитарной, противоэпидемической обработки. Они способны убить даже самые живучие бактерии, такие как кишечная, туберкулезная и дифтерийная палочка, а также стафилококк, стрептококк, энтерококк, не говоря уже об уничтожении грибка. Выбор модели зависит от площади помещения.

2. Ультрафиолетовые кварцевые – эффективны для профилактики, лечения различных недугов. Они могут использоваться даже для малышей и ослабленных больных и людей с чувствительной кожей.

Бактерицидные лампы для обеззараживания помещений

Предлагаются следующие разновидности ламп:

• Озоновые – их особенность в том, что при нагревании происходит выделение озона, вступающего в реакцию с воздухом и, при высокой концентрации которого, оказывается вредное воздействие на организм. Обеззараживание помещения должно происходить в отсутствии людей, а по окончании нужно проветрить комнату;

• Безозоновые – специальный фильтр не позволяет озону выходить наружу, поэтому после санобработки не требуется проветривание, но при включении также желательно покинуть помещение.

Кварцевые лампы для лечения

Раньше для процедуры тубус-кварц приходилось посещать поликлинику, сейчас ситуация проще – выпускаются компактные приборы "Солнышко". В комплектацию входят специальные насадки-тубусы разного диаметра, предназначенные для лечения дыхательной системы, ЛОР и внутренних органов. Также кварцеватель эффективен при проблемах с суставами, мышцами, костями, кожей. Его используют для компенсации витамина Д при его недостатке в холодное время года, так как прибор создает излучение по спектру близкое к солнечному. Это полезно для профилактики рахита у малышей, а также получения загара и улучшения состояния кожного покрова при подростковых высыпаниях.

На что обратить внимание при покупке

Основные критерии выбора следующие:

• Назначение – лечение или только обеззараживание помещений, лампы различаются длиной волны, от этого зависит область применения;

• Мощность – когда лампа нужна для санобработки нужно ориентироваться на размер помещения, в инструкции к модели написано для какой площади она подходит;

• Комплектация – к лампам в наборе идут очки, насадки разных размеров, диаметра;

• Универсальность – возможность кварцевания людей и помещения.

Перед применением обязательна консультация с врачом, так как существуют противопоказания. Нельзя использовать при высокой температуре и при индивидуальной непереносимости ультрафиолета.

Источник: med-magazin.ua