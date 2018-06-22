Боевики в четверг совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

Вместе с тем боевики не прекращали обстреливать позиции украинских войск и подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

В течении суток противник 29 раз открывал огонь по нашим позициям. При этом три раза враг применял артиллерию и минометы. Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской, Луганской области.

На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево.

Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовка, Красногоровка, Марьинка и Новотроицкого. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще трое ранены.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 20 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. При этом шесть раз противник применяли артиллерию и минометы. Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения три наших военнослужащих. Потерь наших войск нет.