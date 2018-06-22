Аренда квартир посуточно на Dobovo.com

Почему стоит арендовать квартиры посуточно с Dobovo?

Аренда частного жилья на сутки выгодна с точки зрения комфорта и экономии личных средств для разных категорий путешественников. Краткосрочную аренду выбирают одиночные туристы и компании друзей, семьи с детьми, планирующие поездку в другой город или страну. Посуточную аренду предпочитают и те, кому важно разместиться с комфортом во время рабочей поездки и получить отчетные документы о командировке.

На сайте представлены:

возможность сортировки квартир по различным критериям (цена, удобства, близость к центру и расстояние к достопримечательностям);

настоящие отзывы гостей;

фото- и видеообзоры жилья;

функция сравнения предложений;

специальная форма для онлайн-связи с владельцем;

возможность связаться со специалистом службы поддержки в режиме реального времени (по телефону, электронной почте или Skype, через онлайн-чат).

Dobovo — лидер в сфере посуточной аренды жилья в Украине

Dobovo.com начал свою деятельность в 2010 году и за короткое время успел занять первую позицию среди сервисов онлайн-бронирования жилья посуточно. Среди конкурентных преимуществ центра бронирования стоит выделить:

интерфейс на нескольких языках;

возможность оплатить услуги в подходящей вам валюте;

наличие службы поддержки для консультации по интересующим вопросам: как забронировать жилье, как произвести оплату, как связаться с владельцем;

детальное описание арендуемого жилья, проверенные фотографии комнат в доме/квартире;

предоставление в открытом доступе информации об арендодателе (рейтинговые оценки по качеству обслуживания и комфортности проживания, общее количество бронирований данного владельца);

более 40 000 реальных отзывов предыдущих гостей;

выгодные цены благодаря регулярным скидкам (до 40%);

более 15 способов оплаты бронирования: наличными, через электронные платежные системы (PayPal, Privat24), терминал, банковские платежи;

бронирование квартиры за 5 минут;

действие программы Expert — дополнительной скидки для зарегистрированных пользователей.

Как снять жилье на Dobovo

Чтобы выбрать и забронировать подходящий вариант, нужно совершить несколько действий:

Выберите дату заезда и выезда на сайте.

Нажмите кнопку "Забронировать" на странице выбранной квартиры/дома.

Заполните форму бронирования.

Выберите способ оплаты и внесите предоплату за одни сутки проживания (или 15% от общей стоимости в случае долгосрочного съема).

Свяжитесь с хозяином жилья по указанным контактам, полученным в СМС-сообщении.

Гарантия соответствия

Сайт "Добово" представляет пользователям уникальную систему отзывов, где каждый комментарий принадлежит реальному клиенту, совершившему сделку аренды. Посторонний человек, как и владелец, не может оставить отзыв. После выезда гость получает письмо на электронную почту с приглашением поделиться мнением об условиях проживания и обслуживания. Клиенты могут оценить состояние жилья, соответствие указанной в объявлении информации и качество предоставляемых услуг.

Dobovo.com — партнер ваших путешествий!

Процедура бронирования на сайте Dobovo.com простая и понятная, занимает до 5 минут времени клиента. Мы предоставляем только лучший сервис и условия, всестороннюю поддержку, помощь в совершении сделки бронирования от "А" до "Я". Мы совершенствуемся и развиваемся для вас и с заботой о вас!

Источник: www.dobovo.com