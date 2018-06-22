Аренда квартир посуточно на Dobovo.com

Dobovo — это популярный сервис бронирования жилья для посуточной аренды квартир, домов, коттеджей, хостелов или комнат в Украине. Каждый пользователь сможет легко снять апартаменты на сутки в другом городе для деловой поездки, отпуска, проведения вечеринки, праздника или фотосессии.
Почему стоит арендовать квартиры посуточно с Dobovo?
Аренда частного жилья на сутки выгодна с точки зрения комфорта и экономии личных средств для разных категорий путешественников. Краткосрочную аренду выбирают одиночные туристы и компании друзей, семьи с детьми, планирующие поездку в другой город или страну. Посуточную аренду предпочитают и те, кому важно разместиться с комфортом во время рабочей поездки и получить отчетные документы о командировке.
На сайте представлены:
возможность сортировки квартир по различным критериям (цена, удобства, близость к центру и расстояние к достопримечательностям);
настоящие отзывы гостей;
фото- и видеообзоры жилья;
функция сравнения предложений;
специальная форма для онлайн-связи с владельцем;
возможность связаться со специалистом службы поддержки в режиме реального времени (по телефону, электронной почте или Skype, через онлайн-чат).
Dobovo — лидер в сфере посуточной аренды жилья в Украине
Dobovo.com начал свою деятельность в 2010 году и за короткое время успел занять первую позицию среди сервисов онлайн-бронирования жилья посуточно. Среди конкурентных преимуществ центра бронирования стоит выделить:
интерфейс на нескольких языках;
возможность оплатить услуги в подходящей вам валюте;
наличие службы поддержки для консультации по интересующим вопросам: как забронировать жилье, как произвести оплату, как связаться с владельцем;
детальное описание арендуемого жилья, проверенные фотографии комнат в доме/квартире;
предоставление в открытом доступе информации об арендодателе (рейтинговые оценки по качеству обслуживания и комфортности проживания, общее количество бронирований данного владельца);
более 40 000 реальных отзывов предыдущих гостей;
выгодные цены благодаря регулярным скидкам (до 40%);
более 15 способов оплаты бронирования: наличными, через электронные платежные системы (PayPal, Privat24), терминал, банковские платежи;
бронирование квартиры за 5 минут;
действие программы Expert — дополнительной скидки для зарегистрированных пользователей.
Как снять жилье на Dobovo
Чтобы выбрать и забронировать подходящий вариант, нужно совершить несколько действий:
Выберите дату заезда и выезда на сайте.
Нажмите кнопку "Забронировать" на странице выбранной квартиры/дома.
Заполните форму бронирования.
Выберите способ оплаты и внесите предоплату за одни сутки проживания (или 15% от общей стоимости в случае долгосрочного съема).
Свяжитесь с хозяином жилья по указанным контактам, полученным в СМС-сообщении.
Гарантия соответствия
Сайт "Добово" представляет пользователям уникальную систему отзывов, где каждый комментарий принадлежит реальному клиенту, совершившему сделку аренды. Посторонний человек, как и владелец, не может оставить отзыв. После выезда гость получает письмо на электронную почту с приглашением поделиться мнением об условиях проживания и обслуживания. Клиенты могут оценить состояние жилья, соответствие указанной в объявлении информации и качество предоставляемых услуг.
Dobovo.com — партнер ваших путешествий!
Процедура бронирования на сайте Dobovo.com простая и понятная, занимает до 5 минут времени клиента. Мы предоставляем только лучший сервис и условия, всестороннюю поддержку, помощь в совершении сделки бронирования от "А" до "Я". Мы совершенствуемся и развиваемся для вас и с заботой о вас!
Источник: www.dobovo.com