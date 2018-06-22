05:00 22.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Януковича в пятницу обещают допросить одного из его личных охранников

Сторона защиты в пятницу, 22 июня, обещает организовать допрос в качестве свидетеля личного охранника бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергея Бернадского.

Адвокаты Януковича в пятницу обещают допросить одного из его личных охранников

Допрос будет происходить в режиме видеоконференции с территории оккупированного Крыма в Оболонском районном суде города Киева. Как сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича, сегодня планируется допрос Бернадского.

Напомним, предыдущее судебное заседание в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство по госизмене Януковича, было отложено из-за необеспечения стороной защиты явки свидетелей со стороны защиты.

Как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме бывшему президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.


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