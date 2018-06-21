18:57 21.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области мужчина "минировал" вокзал "по приколу" - ФОТО

В городе Каменск Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который ради интереса сообщил о заминировании железнодорожного вокзала.

В Днепропетровской области мужчина

Как сообщили в полиции области, информация о минировании поступила накануне, 20 июня, около 21.00.

Правоохранители выехали на место, эвакуировали людей и проверили здание вокзала. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, но силовики задержала "минера".

Как оказалось, местный житель хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так оперативно, как в кино. Теперь мужчине грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальная полиция Киева проверяет поступившие 10 мая 2018 года данные о "минировании" помещения Соломенского районного суда. Уведомление об опасном объекте в здании судебного учреждения к правоохранителям Киева пришло приблизительно в 13:00.


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