В четверг в Украине жара, а в западе дожди

Вместе с тем днем атмосферный фронт из Центральной Европы принесет осадки на запад страны. Тут синоптики обещают местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 27-32 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.

На западе Украины без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 12-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 24-31 градуса.

В северных областях в четверг синоптик и осадков не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-32 градуса.

В центре страны сегодня также будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-32 градуса.

На востоке Украины сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-33 градуса.

На юге Украины в четверг жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-24 градусов Днем температура воздуха раскалится до 28-35 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 19-24 градусов Днем температура воздуха раскалится до 30-35 градусов.

Народный прогноз: 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что "Стратилат грозами богат" - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня - день летнего солнцестояния.