У Сенцова проблемы с почками и сердцем, - Денисова

У него проблемы с почками и сердцем. Об этом, как написала на своей страничке в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, рассказал его адвокат.

По ее словам, она говорила с адвокатом Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии.

Он пьет 3,5 литра воды в день, и еще ему ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные два литра, - написала она. Кроме того, Денисова сообщила, что на 26-й день голодовки у Сенцова случился кризис и его госпитализировали за пределы колонии и хотели принудительно накормить, но он отказался.

После этого врачи попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. При этом по мнению адвоката подобный кризис может повториться в любой момент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Соединенных Штатов Америки призывали Российскую Федерацию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.