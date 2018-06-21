Состоялась XV церемония награждения победителей рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха" - ФОТО

В Киеве состоялась пятнадцатая ежегодная церемония награждения «Фаворитов Успеха». Победители конкурса были определены по итогам национального исследования общественных предпочтений и были признаны наилучшим выбором в своих категориях среди ассортимента подобных предложений. Определялись победители очень просто и прозрачно — благодаря анкетированию отраслевых специалистов профессионального жюри (в котором все эксперты представлены организаторами поимённо), параллельно с Интернет-голосованием неравнодушных потребителей на www.favor.com.ua (в ходе которого, кстати, наиболее активные респонденты регулярно поощряются призами).

Селфи представителей Johnson & Johnson на сцене

Главным действом мероприятия стало торжественное вручение наград — медалей «Фаворит Успеха» представителям наиболее предпочитаемых потребителями и рекомендуемых экспертами брендов украинского рынка. К примеру, среди продуктов питания наградами были отмечены бренды Ясенсвіт (куриные яйца №1), сгущённое молоко от Первомайского МКК, майонез и маргарин торговой марки Щедро, вафли Артек от ТМ Світоч, колбасно-мясная продукция от Векка, сосиски и сардельки Ятрань.

Примечательным на XV церемонии награждения стало вручение медалей снековым брендам SEMKI (жареные семечки) и Козацька Слава (арахис).

В блоке номинаций «Напитки» медаль «Фаворит Успеха» досталась лучшей алкогольной настойке и водке иностранного производства Żubrуwka, относительно молодому украинскому бренду Villa Krim (победа в номинации «Лучшее игристое вино украинского производства») и другим.

Доверие к продукту со стороны лояльных клиентов и потребителей — обязательная составляющая успеха, поэтому медаль «Фаворит Успеха», как символ доверия потребителей, особенно ценится производителями лекарств. На 15 церемонии награждения Фаворитов медали были вручены целой плеяде фармпрепаратов, ставших №1 в рейтинге своих категорий безрецептурных лекарственных средств. Медаль получили продукты от компаний Софарма, Витамины, Вишфа, Мови Хелс, Фармак, Фитофарм, Джонсон и Джонсон, Нобель Илач, Креома-фарм, Валартин фарма, Дельта Медикел и другие…

На церемонии награждения представители победителей говорили об особом внимании к потребителям, как о неотъемлемой составляющей успеха: «Компания «Джонсон и Джонсон Украина» уже 132 года работает в мире и 10 лет в Украине для того, чтобы улучшать жизнь и помогать сохранять здоровья нашего потребителя. Потребитель у нас всегда в центре, в фокусе. Всё, что мы делаем, мы делаем для него. Потребитель является нашей главной ценностью», — отметила Наталья Дороженко, старший менеджер по маркетингу компании «Джонсон и Джонсон Украина».

Ирина Якимив, маркетинг-менеджер TM Continental

Такое мнение разделяет и бренд-менеджер фармацевтической компании Vishpha Мирослава Кулинич: «Потребитель для нас главный. Наши препараты безрецептурного отпуска потребитель может выбирать по рекомендации фармацевта в аптеке самостоятельно, поэтому он для нас главный».

В число победителей также вошли бренды бытовой техники: вытяжки и варочные поверхности Pyramida, холодильники Liebherr, обогреватели UDEN-S.

Награды удостоились и бренды уважаемые автолюбителями: шины Continental и сеть АЗС SOCAR. А также любимые торговые марки людей, профессионально занимающихся ремонтом и строительством: краска «Снежка», композитная черепица Ruukki и битумная черепица «Ондулин».

В номинациях раздела «Жизнь города» наград удостоились: сеть экспресс-парикмахерских «Экспресс стрижка», салон красоты Lash Moda, сеть караоке-ресторанов L’Kafa Cafй, школа иностранных языков English Prime, квест-комнаты «Взаперти», служба доставки питьевой воды «Небесна Криниця», магазин женской одежды VOVK, магазин подарков «Презента» и другие. В сфере финансовых услуг дипломы получили сеть ломбардов «Благо» и программа быстрого наличного кредитования Microcredit.

Также в число компаний, получивших право использовать знак «Фаворит Успеха» в своей маркировке вошли и Интернет-сервисы: купонный сервис коллективных покупок Покупон, самый удобный сервис по продаже билетов на автобусы Busfor.ua, онлайн-магазин бижутерии и украшений DiaDemaGrand, онлайн-магазин детских товаров Pampik.

«При изучении общественных предпочтений мы стараемся охватить все сферы рынка народного потребления. Это некоммерческий рейтинг. Сейчас в нём представлены свыше 6 сотен номинаций, в которых все игроки рынка соревнуются на звание лучшего в своей рыночной нише, без каких-либо заявок на участие. И посетив FAVOR.com.ua можно не только проголосовать за свои персональные предпочтения, но и увидеть все опубликованные рейтинги в свободном доступе» — отметил на XV церемонии руководитель конкурса Алексей Кузнецов — «Благодаря открытому рейтингу всё очевидно — победители есть в каждой номинации! И сегодня мы будем приветствовать и аплодировать не просто тем, кто стал №1 в своём направлении деятельности, завоевав сердца и доверие потребителей, но и пожелал поделиться триумфом со своими поклонниками!».

Награду получили победители рейтинга в следующих категориях:

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

- Щедро — Абсолютный Фаворит в категориях «Майонез» и «Маргарин»

- Первомайский МКК — Абсолютный Фаворит в категории «Сгущённое молоко»

- Ясенсвіт — Абсолютный Фаворит в категории «Куриные яйца»

- Світоч — Абсолютный Фаворит в категории «Вафли»

- Ятрань — Абсолютный Фаворит в категории «Сосиски, сардельки»

- Векка — Фаворит Экспертов в категории «Колбасно-мясная продукция»

СНЕКИ

- SEMKI — Абсолютный Фаворит в категории «Жареные семечки»

- Козацька Слава — Фаворит Потребителей в категории «Орешки / фисташки»

НАПИТКИ

- Żubrуwka Bizon Grass — Абсолютный Фаворит в категории «Алкогольная настойка»

- Світ чаю — Абсолютный Фаворит в категории «Весовой чай»

- Żubrуwka Biała — Фаворит Экспертов в категории «Водка иностранного производства»

- Villa Krim — Фаворит Успешных Людей в категории «Игристое вино украинского производства»

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

- Fantasy — Фаворит Экспертов в категории «Кухонные принадлежности»

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

- o.b. — Абсолютный Фаворит в категории «Тампоны»

КОСМЕТИКА

- Сульсена — Абсолютный Фаворит в категории «Шампунь от перхоти»

- Плацент Формула — Абсолютный Фаворит в категории «Средство от выпадения волос»

- Mary Kay — Абсолютный Фаворит в категории «Бренд дистрибьюторской косметики»

- Mary Kay – Satin Hands — Фаворит Экспертов в категории «Линия средств по уходу за кожей рук и ногтями»

- Bioderma — Фаворит Экспертов в категории «Лечебная косметика»

- Lanier — Фаворит Успешных Людей в категории «Средство от выпадения волос»

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

- Mary Kay — Абсолютный Фаворит в категориях «Бальзам для губ», «Пудра», «Румяна» и «Тени для век»

- Cinecitta — Фаворит Экспертов в категориях «Румяна» и «Тени для век»

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- Карсил — Абсолютный Фаворит в категории «Препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей»

- Табекс — Абсолютный Фаворит в категории «Препарат для лечения никотиновой зависимости»

- Перфектил Ориджинал — Абсолютный Фаворит в категории «Укрепляющий комплекс для ногтей, волос и кожи»

- Sorbex — Абсолютный Фаворит в категории «Препарат от пищевого отравления (сорбент)»

- Эротон — Абсолютный Фаворит в категории «Препарат для улучшения репродуктивной функции и лечения расстройств эрекции»

- Колломак — Абсолютный Фаворит в категории «Препарат для удаления бородавок и мозолей»

- Имодиум — Фаворит Экспертов в категориях «Препарат от диареи»

- Мотилиум — Фаворит Экспертов в категории «Препарат для облегчения симптомов тошноты и рвоты»

- Темпалгин — Фаворит Экспертов в категориях «Обезболивающий и противовоспалительный препарат»

- Трибестан — Фаворит Экспертов в категории «Препарат для улучшения репродуктивной функции и лечения расстройств эрекции»

- БиоГая — Фаворит Экспертов в категории «Препарат для лечения дисбактериоза кишечника»

- Мовекс — Фаворит Экспертов в категориях «Препарат для лечения заболеваний суставов»

- Хелпекс — Фаворит Экспертов в категории «Препарат от простуды»

- Виаль — Фаворит Экспертов в категории «Капли для глаз»

- Алора — Фаворит Экспертов в категории «Успокоительный и седативный препарат»

- Никоретте — Фаворит Успешных Людей в категории «Препарат для лечения никотиновой зависимости»

- Флеботон — Фаворит Успешных Людей в категории «Антиварикозный препарат»

- Шампунь «Хигия» — Фаворит Успешных Людей в категории «Средство от педикулёза»

- Ундевит — Фаворит Успешных Людей в категориях «Витаминный и микроэлементный препарат»

- Эргокальциферол — Фаворит Успешных Людей в категориях «Препарат для укрепления костей»

- Панкреатин — Фаворит Успешных Людей в категории «Препарат способствующий кишечному пищеварению»

- Энтеросгель — Фаворит Успешных Людей и Фаворит Потребителей в категории «Препарат от пищевого отравления (сорбент)»

- Люгс — Фаворит Потребителей в категориях «Препарат для лечения заболеваний горла»

- Урохолум — Фаворит Потребителей в категориях «Препарат для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей»

- Пикосен — Фаворит Потребителей в категории «Препарат от запора»

- Гедерин Плющ — Фаворит Потребителей в категории «Препарат от кашля»

- Амизон — Фаворит Потребителей в категории «Препарат для профилактики и лечения простуды и гриппа»

НУТРИЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И БАДЫ

- Перфектил Плюс — Фаворит Экспертов в категории «Средство для укрепления волос, кожи и ногтей»

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Ондулин — Абсолютный Фаворит в категории «Битумная черепица»

- Ruukki — Абсолютный Фаворит в категории «Металлочерепица / композитная черепица»

- Śnieżka — Абсолютный Фаворит в категории «Краска»

ТЕХНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

- UDEN-S — Абсолютный Фаворит в категории «Обогреватель»

- Pyramida — Абсолютный Фаворит в категории «Кухонная вытяжка»

ВСТРАИВАЕМАЯ КУХОННАЯ ТЕХНИКА

- Pyramida — Абсолютный Фаворит в категории «Встраиваемая вытяжка» а также Фаворит Экспертов в категории «Варочная поверхность»

- Liebherr — Абсолютный Фаворит в категории «Встраиваемый винный холодильник»а также Фаворит Успешных Людей в категории «Встраиваемый холодильник»

АВТОТОВАРЫ

- Continental — Абсолютный Фаворит в категории «Шины»

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

- Cashpoint — Фаворит Экспертов в категории «Программа быстрого наличного микрокредитования»

- Microcredit — Фаворит Потребителей в категории «Программа быстрого наличного микрокредитования»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

- DiaDemaGrand — Абсолютный Фаворит в категории «Интернет-магазин бижутерии, украшений и аксессуаров»

- Pampik — Абсолютный Фаворит в категории «Интернет-магазин детских товаров»

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ

- Busfor.ua — Абсолютный Фаворит в категории «Сервис по продаже билетов на автобусы»

- Покупон — Фаворит Потребителей в категории «Купонный сервис»

ЖИЗНЬ ГОРОДА

- SOCAR — Абсолютный Фаворит в категории «Автозаправка»

- Шансон — Абсолютный Фаворит в категории «Служба такси»

- Небесна Криниця — Абсолютный Фаворит в категории «Служба доставки питьевой воды»

- Чайхона-базар — Абсолютный Фаворит в категории «Ресторан восточной кухни»

- English Prime — Фаворит Успешных Людей в категории «Школа иностранных языков»

ЗАВЕДЕНИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

- GYMMAXX — Фаворит Успешных Людей в категории «Большой фитнес-клуб»

- Экспресс стрижка — Фаворит Потребителей в категории «Сеть парикмахерских»

- Lash Moda — Фаворит Потребителей в категории «Салон красоты»

МАГАЗИНЫ, СУПЕРМАРКЕТЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

- Благо — Абсолютный Фаворит в категории «Ломбард»

- Intertop — Абсолютный Фаворит в категории «Магазин обуви»

- Презента — Фаворит Экспертов в категории «Магазин подарков»

- VOVK — Фаворит Потребителей в категории «Магазин женской одежды»

- Ecco — Фаворит Потребителей в категории «Магазин обуви»

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ КИЕВА

- Взаперти — Абсолютный Фаворит в категории «Квесты в реальности»

- Танец Огня — Абсолютный Фаворит в категории «Пиротехника и фейерверки»

- FREEDOM Event Hall — Абсолютный Фаворит в категории «Концерт-холл»

- L’Kafa Cafй — Абсолютный Фаворит в категории «Сеть караоке-ресторанов»

ШОУ-БИЗНЕС

- Андре Тан — Абсолютный Фаворит в номинации «Лучший дизайнер одежды»

- Illaria — Фаворит Успешных Людей в номинации «Певица года»

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Деньги / Гроші — Абсолютный Фаворит в категории «Деловое издание»

- Аргументы и факты в Украине — Абсолютный Фаворит в категории «Информационно-аналитическое издание»

- Football.ua — Абсолютный Фаворит в категориях «Спортивный портал»

- Теленеделя — Абсолютный Фаворит в категории «Телевизионное издание»

- Макси-ТВ — Абсолютный Фаворит в категории «Женский телеканал»

- Первый Деловой — Абсолютный Фаворит в категории «Канал деловых новостей»

- Маркетинг и реклама — Абсолютный Фаворит в категории «Издание о маркетинге и рекламе»

- Touch magazine — Абсолютный Фаворит в категории «Издание о моде и стиле»

- UAUA.info — Абсолютный Фаворит в категории «Портал для детей и родителей»

- FOOD UA. Продукты Украины — Абсолютный Фаворит в категории «Издание о продуктах питания»

- Мир Туризма — Абсолютный Фаворит в категории «Издание о путешествиях и туризме»

- Корреспондент — Фаворит Успешных Людей в категории «Новостной портал»

- ШО — Фаворит Успешных Людей в категории «Молодёжное издание»

- Likar.info — Фаворит Потребителей в категории «Медицинский портал»

Незабываемым праздничное шоу сделали певицы Иллария, Ксанти, Вирджиния и Рулада

Провёл шоу-программу мероприятия популярный телеведущий Павел Костицын.

Награды Фаворитам года вручали успешные и публичные люди, украинские знаменитости. На XV церемонии награждения были замечены певица Юлиана Купцова, певец Филип Левшин, телеведущий Макс Назаров, актёр и режиссёр Андрей Танабаш, доктор Евгений Шевченко, певица Саша Рэй, модельер Андре Тан, певица Ксена, актриса Татьяна Юрикова, группа Cocos и другие.

Угощали успешных людей напитками брендов Perrier, Vittel и Prime.

Кстати, в данный момент продолжается второй этап голосования за лучшие торговые марки уже текущего, 2018 года, поэтому спешите поддержать в голосовании своих персональных Фаворитов! Наверняка у вас есть любимые торговые марки различных товарных категорий, которые вы предпочитаете в повседневном выборе, и без колебаний порекомендуете своим знакомым. Выбирайте в голосовании лучших, тех кто благодаря своей деятельности реально заслуживают звание «Фаворит Успеха» и право называть себя наилучшим, №1 в своей сфере деятельности.

Активнейшие участники голосования, указавшие собственные предпочтения в 100 или более номинациях, получат приглашение на следующую XVI церемонию награждения «Фаворитов Успеха», смогут окунутся в праздничную атмосферу Успеха на следующем незабываемом шоу и своими глазами увидят лидеров Украины 2018 года, признанных Фаворитами благодаря ВАШЕМУ выбору!