Сенцов опроверг слова Москальковой о "лечебном голодании"

Как рассказал после встречи с Сенцовым в четверг, 21 июня, его адвокат Дмитрий Динзе, очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию, и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Денисова со ссылкой на Динзе сообщила, что у Сенцова, который голодает на протяжении уже 39 дней, возникли проблемы с сердцем и почками, он переведен в медчасть.