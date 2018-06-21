23:27 21.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197286:Polishuk

Сенцов опроверг слова Москальковой о "лечебном голодании"

Украинский политзаключенный Олег Сенцов опроверг слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что к нему применяют "лечебное голодание", а также что он прибавил в весе.

Сенцов опроверг слова Москальковой о

Как рассказал после встречи с Сенцовым в четверг, 21 июня, его адвокат Дмитрий Динзе, очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию, и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Денисова со ссылкой на Динзе сообщила, что у Сенцова, который голодает на протяжении уже 39 дней, возникли проблемы с сердцем и почками, он переведен в медчасть.


Поделиться
Читайте также:
 
На Волыне полиция пресекла контрабанду запчастей к машинам Вышеградская четверка объявила бойкот саммиту ЕС по миграции В пятницу Украину накроют сильные дожди с грозами В пятницу с утра в работу наземного столичного транспорта будут внесены изменения
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив