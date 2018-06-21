На Сумщине полиция разоблачили двух чиновников-взяточников - ФОТО

Чиновники попались на взятке в сумме 60 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, за такие деньги взяточники обещали уменьшить суммы начисленных штрафных финансовых санкций с одного миллиона гривен до 25 тысяч гривен.

Против задержанных открыто уголовное дело по статье Вымогательство неправомерной выгоды, служебным лицом, которое занимает ответственное положение Уголовного кодекса Украины.

Также о задержании чиновников ГФС сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, был задержан заместитель начальника Главного управления ГФС в Сумской области. Было установлено, что чиновник в сговоре с главным государственным ревизором-инспектором, злоупотребляя своим служебным положением, требовал у частного предпринимателя крупную сумму денег.

За эти деньги чиновники обещали уменьшить сумму начисленных штрафных финансовых санкций. Обоих сообщников сейчас задержано и решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в среду, 14 июня, разоблачили начальника Управления имуществом города Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета. Чиновница требовала и получила 800 долларов взятки.