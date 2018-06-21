На Донбассе заметили 15 грузовиков, двигавшихся со стороны России

Как сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации, по данным разведки в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещения колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков.

Эту же информацию подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По данным Организации обычно такие передвижения свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, по результатам мониторинга миссии подтверждено расположение 18 гаубиц различного калибра к юго-западу от временно неподконтрольного Украине Луганска. В этом же районе, и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, боевики с начала суток продолжают обстреливать позиции ООС.

За прошедшие сутки среду, 20 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. При этом шесть раз противник применяли артиллерию и минометы.