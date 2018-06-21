Япония больше не боится ядерного удара со стороны КНДР

Таким образом, после разрядки напряжения и "Сингапурского компромисса", центральное правительство сочло затратным постоянное проведения учебных акций для населения. Первые такие мероприятия проводились в Токио, аналогичные учения провели и небольшие японские города и села.

Но время, когда Северная Корея продвигала свои программы ракетного и ядерного оружия закончилось, между двумя азиатскими государствами назреванием новый рубеж "мира и стабильности", отмечается в официальном уведомлении.

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона убрать все свои военные базы с полуострова, но стоимость такого проекта очень велика, так что процесс будет проходить в несколько этапом и займёт не один месяц, добавил хозяин овального кабинета. Будет ли эвакуирован и ядерный арсенал США, вопрос остается открытым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно считает, что Вашингтон спешит в снижении военного присутствие на Корейском полуострове.