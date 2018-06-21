10:37 21.06.2018 | Политика | Новости
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Япония больше не боится ядерного удара со стороны КНДР

Япония решила прекратить гражданские учения для защиты населения на случай нанесения по стране ядерного удара со стороны КНДР. Об этом передает Reuters.

Япония больше не боится ядерного удара со стороны КНДР

Таким образом, после разрядки напряжения и "Сингапурского компромисса", центральное правительство сочло затратным постоянное проведения учебных акций для населения. Первые такие мероприятия проводились в Токио, аналогичные учения провели и небольшие японские города и села.

Но время, когда Северная Корея продвигала свои программы ракетного и ядерного оружия закончилось, между двумя азиатскими государствами назреванием новый рубеж "мира и стабильности", отмечается в официальном уведомлении.

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона убрать все свои военные базы с полуострова, но стоимость такого проекта очень велика, так что процесс будет проходить в несколько этапом и займёт не один месяц, добавил хозяин овального кабинета. Будет ли эвакуирован и ядерный арсенал США, вопрос остается открытым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно считает, что Вашингтон спешит в снижении военного присутствие на Корейском полуострове.


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