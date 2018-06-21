Боевики в среду 30 раз обстрелов позиций украинских военных, ранены трое военных

При этом шесть раз противник применяли артиллерию и минометы. Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения три наших военнослужащих. Потерь наших войск нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, ситуация остается под контролем Объединенных сил.

Вместе с тем на Луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по нашим позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь”.

Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, вторник, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Вместе с тем боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. При этом три раза противник применял запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий три наших военнослужащих получили ранения.