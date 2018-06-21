Англичанин установил новый мировой рекорд скорости езды на велосипеде

Англичанин Neil Campbell стал самым быстрым велосипедистом на велосипеде, построенном компанией Moss Bikes побив предыдущий рекорд 204,3км/ч установленный французом Jose Meiffret в Германии в 1962 году

Рекордный заезд проходил в Англии на аэродроме Elvington. Пейс-каром выступил Porshe Cayenne.

Напомним, что ранее француз Франсуа Жисси пытался установить мировой рекорд скорости езды на велосипеде, эксперимент обернулся смертельными последствиями. Разогнаться до скорости в 400 км\час Жисси хотел на взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Мужчина не один раз тренировался перед сложнейшим трюком, но в самый ответственный момент он не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель Австралии 99-летний Джордж Коронс установил мировой рекорд в заплыве на дистанции в 50 метров. Коронс оказался мастадонтом турнира, единственным в своей возрастной группе от 100 до 104 лет.