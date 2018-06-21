09:18 21.06.2018 | Общество | Новости
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Англичанин установил новый мировой рекорд скорости езды на велосипеде

Британский 42-летний архитектор установил новый европейский рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 217,7км/ч. 

Англичанин установил новый мировой рекорд скорости езды на велосипеде

Англичанин Neil Campbell стал самым быстрым велосипедистом на велосипеде, построенном компанией Moss Bikes побив предыдущий рекорд 204,3км/ч установленный французом Jose Meiffret в Германии в 1962 году

Рекордный заезд проходил в Англии на аэродроме Elvington. Пейс-каром выступил Porshe Cayenne.

Напомним, что ранее француз Франсуа Жисси пытался установить мировой рекорд скорости езды на велосипеде, эксперимент обернулся смертельными последствиями. Разогнаться до скорости в 400 км\час Жисси хотел на взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн. Мужчина не один раз тренировался перед сложнейшим трюком, но в самый ответственный момент он не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно житель Австралии 99-летний Джордж Коронс установил мировой рекорд в заплыве на дистанции в 50 метров. Коронс оказался мастадонтом турнира, единственным в своей возрастной группе от 100 до 104 лет.


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